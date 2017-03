Christophe Dechavanne complètement dépité !  

Depuis le début du jeu, Pascal ne prend aucun risque et veut assurer un minimum de gains... Christophe Dechavanne tente de le pousser à plus de risques... Mais Pascal n'en fait qu'à sa tête. A bout de force, dépité, Christophe se laisse tomber sur le sol et ironise de la situation... Une scène hilarante ! Découvrez-le sans plus attendre ! – Extrait du replay de The Wall : face au mur du lundi 27 mars 2017 à 19h sur TF1, à revoir sur MYTF1.