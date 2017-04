Christophe Dechavanne réclame une piqûre… aux fesses !  

Elise et Florian sont les candidats du jour. Christophe Dechavanne les accueille et fait plus ample connaissance avec eux. Elise est élève infirmière et Florian, lui, est infirmier à domicile. Cela tombe bien, Christophe ressent comme une douleur à l’arrière-train. Une piqûre ne serait pas de refus. Las ! Florian est venu sans son matériel. Regardez ! — Extrait de l’émission « The Wall : face au mur » diffusée vendredi 7 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.