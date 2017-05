Gros moment de solitude pour Christophe Dechavanne, qui se prend un vent par Elodie : "Je vais taper dans le vide tout seul" s'exclame-t-il. Bon Christophe, console-toi, ce n'est pas le premier ni le dernier de l'émission ! Tant mieux même, on adore ça. - Extrait du replay de The Wall : face au mur du vendredi 5 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.