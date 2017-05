Clément : "On a gagné plus de 100 000€ !"  

Ce jeu aura changé à jamais leur destin. Clément et Emilie, cousin et cousine ont été sélectionnés pour réaliser leur rêve de voyager à Ushuaïa. Et c'est Clément qui est resté aux côtés de Christophe Dechavanne. Bon choix, le jeune homme a une chance incroyable. Une case à 50 000€, une case à 150 000€, à la fin du jeu sa cagnotte s'élève à 105 713€. Extrait du replay de The Wall : face au mur du lundi 15 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.