Dévasté, Manuel perd l'intégralité de sa cagnotte  

Tout avait pourtant bien commencé pour Manuel, venu avec sa soeur Sylvie sur le plateau de The Wall. Mais le Mur et ses boules rouges en ont décidé autrement. En l'espace de quelques minutes, le candidat a perdu plus de 65 000 euros. Et retombe donc à zéro. Mais Sylvie a-t-elle signé le contrat, leur permettant de repartir avec la belle somme de 25 530€ ? Pour le savoir, regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du mercredi 11 avril à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.