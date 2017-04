Elise voit rouge !  

Malheur ! C’est la boule de trop pour Elise. En effet, Florian n’a pas su répondre à la question qui lui a été posée. Une interrogation portant sur le bricolage, un domaine qui ne s’avère pas être son fort. Une boule rouge est donc lancée, et elle leur fait perdre l’intégralité de leur cagnotte soit 41 602 €. Vont-ils réussir à remonter la pente ? Rien n’est joué dans The Wall, tout peut basculer aussi bien vers le bon que le mauvais. Regardez ! — Extrait de l’émission « The Wall : face au mur » diffusée vendredi 7 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.