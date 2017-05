C'est une première dans The Wall : Mickael, en jouant un coup triple fait tomber deux boules dans la case à 150 000€ ! Sa cagnotte s'élève pour le moment à 329 982€. Mais jusqu'où ira-t-il ? Extrait du replay de The Wall : face au mur du lundi 22 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.