Exceptionnel ! Les célébrités défient le mur samedi à 21h

Pour finir l'année en beauté, TF1 vous propose une émission spéciale de The wall : face au mur au profit d’une association !Christophe Dechavanne va accueillir des duos de candidats inattendus et motivés pour affronter The wall, le désormais célèbre mur géant de 12 mètres de haut !Comédiens, chanteurs, humoristes, animateurs, amis ou couple, tous ont le même objectif : remporter le maximum de gain pour l’association qu’ils défendent : Mon Cartable connecté !Trois binômes prêts à tout pour engranger une cagnotte record :Le parrain de l’association, Marc Lavoine avec l’humoriste Jeanfi Janssens ;Le parrain de l’association, Raymond Domenech avec Estelle Denis ;Les comédiens Agustín Galiana et Philippe Bas ;Le Cartable connecté est un outil qui permet aux enfants hospitalisés de rester connectés avec leur classe. En France, près de deux millions d’enfants sont hospitalisés, chaque année. Quelle que soit la durée de ce séjour, leur hospitalisation les sépare de leur école, de leur classe et de leurs camarades. Grâce à l’association, le lien est conservé avec la classe, les camarades et les enseignants.Avec ses millions de combinaisons et les multiples rebonds des boules, le mur réserve toujours beaucoup de surprises et tout peut basculer d’un instant à l’autre… D’autant plus qu’à l’issue des trois manches, la célébrité isolée va devoir prendre une décision des plus cruciales pour l’association qu’elle représente : accepter une somme d’argent garantie quoi qu’il advienne ou prendre le risque de repartir avec la cagnotte accumulée grâce au mur... quitte à tout perdre !Parviendront-ils à miser juste sur les réponses de l’autre ?Réunis pour une bonne cause, sauront-ils se faire confiance pour rafler la mise ?Quel duo va savoir allier culture, stratégie et chance face au Mur pour récolter jusqu’à plus d’1,5 million d’euros ?