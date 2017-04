Dans le feu de l'action, Achille confond sa gauche et sa droite  

Coup triple pour Achille ! Carine, sa sœur, a donné la bonne réponse. Trois boules placées en position 5 sont lancées. La chance sera-t-elle au rendez-vous ? Eh bien non, le candidat du jour s'en sort avec un total de 12 €. Toutefois, les boules n'ont fait que suivre ses instructions. "À gauche" n'arrêtait-il pas de crier, un pan du mur où ne se trouvent que les petites sommes. Dans le feu de l'action, Achille a donc confondu sa gauche et sa droite. Regardez ! — Extrait du programme "The Wall" diffusé jeudi 27 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.