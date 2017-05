Florian : 'tu as décidé de déchirer et..."  

Mais quelle nouvelle Florian va annoncer à sa compagne Emilie ! La jeune femme, restée seule dans la cabine insonorisée a pris la bonne décision en déchirant un contrat de plus de 7000€ ! Total des gains : 144 799€. une très belle partie pour le duo. Regardez l'annonce des gains de Florian et Emilie. Extrait du replay de The Wall : face au mur du mercredi 10 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.