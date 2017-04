Sandra et Philippe, les deux candidats du jour repartent aujourd'hui les mains vides ... Très prudente face au Mur, Sandra ne s'est pas laissée tenter par les coups doubles/triples. A la tête d'une cagnotte de plus de 80 000€, le Mur lui a tout retiré à la dernière manche. Une leçon pour les prochains candidats ? - Extrait de The Wall : face au mur du lundi 17 avril 2017 à 19h sur TF1 et MYTF1.