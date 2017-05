Instant séduction : Christophe Dechavanne aurait-il une touche ?  

Il est temps pour les deux jeunes femmes, Nassufa et Nadia de se séparer. L'une d'entre elles devra rejoindre la cabine insonorisée et l'autre rester aux côtés de Christophe Dechavanne, face au mur. Un plaisir pour Nassufa, célibataire, qui se fait une joie de partager un moment avec l'animateur. Regardez ! Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 25 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.