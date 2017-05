Juliette est venue avec son papa, Philippe. Seule dans la cabine insonorisée, elle a du faire un choix difficile, celui de signer ou déchirer le contrat. En le signant, elle choisit la raison et fait gagner une très belle somme à son duo. Extrait du replay de The Wall : face au mur du mercredi 17 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.