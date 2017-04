En larmes, Lola annonce à son papy qui l'a élevée avoir gagné 137 708€ !  

C'est une partie particulièrement émouvante ce lundi dans The Wall. Lola, jeune femme de 25 ans a été élevée et vit toujours chez son grand-père avec qui elle entretient des liens très fusionnels. Grâce à une stratégie payante et une chance incroyable résistante à toutes les boules rouges, Lola annonce à son grand-père ce que le Mur lui a laissé. Et il a été très généreux. Avec plus de 137 000€, Bernard va pouvoir offrir à sa femme tout ce dont elle rêvait et Lola va pouvoir bénéficier d'un gros coup de pouce. Attention, cet extrait est très émouvant, on vous aura prévenu. Extrait du replay de The Wall : face au mur de lundi 24 avril à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.