C'est ce qui s'appelle avoir une sacrée scoumoune ! Avec 3 boules vertes, Ludovic ne remporte que 102€. Pire, il encadre la case à 150 000€, ce qui n'était encore jamais arrivé dans le jeu et lui vaut le triste record du candidat le plus malchanceux de l'histoire de The Wall ! Va-t-il tout de même limiter la casse ? Extrait de The Wall ; face au mur du 12 mai 2017 à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.