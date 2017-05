Erika et Sabrina sont les candidates du jour. Et il faut dire que Kate Middleton ne leur porte pas bonheur. Car c'est une question la concernant qui a fait perdre l'intégralité de la cagnotte jusqu'alors amassée par Erica. Le comble, les deux boules rouges ont atterri dans le panier à 150 000 €. Une première dans The Wall. Regardez! — Extrait du programme "The Wall" diffusé vendredi 18 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.