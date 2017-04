Mathieu et Alexandre vont-ils limiter la casse ?  

Mathieu et Alexandre, pourtant très joueurs et amateurs de poker, n'ont pas eu la chance qui les suit habituellement. Le Mur a été très dur avec eux. Avec seulement deux réponses justes sur six, les boules rouges ont tout ravagé sur leur passage, et la cagnotte est retombée à 0€. Leur seule chance ? Un contrat signé à plus de 18 000€ pour peut-être changer le destin de cette partie. Alors, les deux candidats vont-ils limiter la casse ce soir ? Réponse dans cet extrait ! Extrait du replay de The Wall : face au mur, du mercredu 19 avril 2017 à 19h sur TF1 et MYTF1.