Michèle : "Je ne savais pas quoi faire !"  

Le jeu touche à sa fin, Michèle retrouve sa fille Julie sur le plateau. Il est maintenant temps de tout se dire, les yeux dans les yeux. Michèle se lance ! "Je ne savais pas quoi faire", avoue-t-elle en guise de préambule. Mais elle confirmera par la suite qu'elle n'a pas signé le contrat de départ. Julie ne peut davantage contenir son émotion, elle explosera presque instantanément de joie. La mère et la fille viennent de remporter plus de 120 000 €. Regardez ! — Extrait du programme "The Wall" diffusé vendredi 28 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.