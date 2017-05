Nadège et Karim, les deux candidats du jour ont fait une belle partie. Habituellement très chanceuse, Nadège a accumulé les petites sommes, mais le couple repart quand même avec près de 40 000€, grâce au contrat signé. Extrait du replay de The Wall : face au mur du mardi 2 mai 2017 à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.