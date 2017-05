Philippe et Margaux, père et fille, sont venus pour affronter le mur. Lors du reveal, le duo de candidats se disent tout. Philippe a-t-il signé le contrat ? Dans tous les cas, ils repartent avec une jolie somme. Extrait du replay de The Wall : face au mur du mardi 9 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.