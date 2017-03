Plus de 67 000€ à la clé ...  

Valérie et Pascal sont les deux candidats du jour. Grâce à de nombreuses boules vertes et la culture générale de Valérie, le duo peut partir quoiqu'il arrive avec la jolie somme de 25 232€. Mais Valérie a-t-elle signé le contrat ? Ce qu'elle ignore, c'est que son mari Pascal a eu beaucoup de chance, et a cumulé plus de 67 000€. Alors, le choix de la jeune femme va-t-il être concluant ? - Extrait du replay de "The Wall" du lundi 27 mars à 19h sur TF1 et MYTF1.