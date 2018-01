Et vous, votre réaction si vous passiez à côté de 250000 € ? 😢😱

Jonathan et Louis Deux candidats, deux cousins ce soir qui ont défié le mur de 12 mètres de The Wall. L'un a 22 ans et professeur d'anglais. L'autre 29 ans et formateur dans la Police. Leur grand projet est de retourner aux Etats Unis pour s'y installer. Jonathan arrive à défier les boules de The Wall et enregistre 250 902 € au compteur. Son cousin, Louis, isolé dans une pièce insonorisée, a la lourde tâche de signer ou pas le contrat qui lui affiche une valeur de 13 503 €. Ce dernier choisit de le signer. Regardez la réaction fair-play de Louis quand Jonathan lui annonce qu'ils sont passés à côté de 250 902 €.... Extrait du REPLAY de THE WALL face au mur du 18 janvier 2018