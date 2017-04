Suspense ! Johanna est à une boule des 150 000 €  

Johanna et Patrick sont les candidats du jour. La partie est lancée, Patrick se révèle plutôt bon, Johanna tente alors le coup triple. L'une des boules se dirige vers le panier à 150 000 € mais elle dévie à la dernière seconde, tombant finalement dans la case à 1 €. Johanna espérait renflouer sa cagnotte, mais non... Le mur en a décidé autrement. Pas de chance ! Néanmoins, la manche n'en est pas mauvaise pour autant, car Johanna s'en sort avec 20 001 €. Et ce n'est pas rien, tant s'en faut. Regardez ! — Extrait du programme "The Wall" diffusé mercredi 26 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.