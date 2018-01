The wall : Face au mur du 1 janvier 2018 - Charly et Alexia

The wall : face au mur a un seul but : changer votre destin ! The wall : face au mur, le jeu qui change votre vie en un instant, revient chaque soir, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1 !Afin de célébrer les fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne humeur et commencer 2018 de la plus belle des manières, Christophe Dechavanne, plus survolté que jamais, va accueillir de nouveaux duos de candidats pour affronter The wall, le désormais célèbre mur géant de douze mètres de haut !Leur but : accumuler la plus grande cagnotte possible en trois trois manches grâce à leurs réponses qui déclencheront des boules vertes, rouges ou blanches du haut du mur et ainsi tenter de remporter une somme record pouvant aller jusqu’à plus d’1,5 million d’euros !Le mur a déjà changé le destin des nombreux candidats à l’image de Morgane et Renaud, qui ont remporté la cagnotte record de 308 647 euros ! Ou encore Corinne et Edmond qui ont cumulé une cagnotte de 251 123 euros et Tamara et Benjamin avec un gain de 236 589 euros.Avec ses millions de combinaisons et les multiples rebonds des boules, le mur réserve toujours beaucoup de surprises et tout peut basculer d’un instant à l’autre… D’autant plus qu’à l’issue des trois manches, le candidat isolé va devoir prendre une décision des plus cruciales qui pourra changer leur destin : accepter une somme d’argent garantie quoi qu’il advienne ou repartir avec la cagnotte accumulée grâce au mur. Une cagnotte dont seul le candidat en plateau connaîtra le montant final...Qui réussira à battre le record de gain de Morgane et Renaud dépassant les 300 000 euros ?Quel duo de candidats va savoir allier culture, stratégie et chance face au mur et tenter de remporter la somme record ?The wall : face au mur, le jeu qui met vos nerfs à rude épreuve !