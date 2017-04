Le vent de la soirée  

Ça commence ! Ce soir, les candidats se prénomment Delphine et Charles, ils sont mère et fils et vivent depuis 18 mois en Belgique. Christophe Dechavanne les accueille en grande pompe, mais ces derniers, sans doute euphoriques, ont oublié de saluer l’animateur, qui se prend par conséquent un très gros vent. Les rires se font entendre. Delphine et Charles se rendant vite compte de leur maladresse se dirigent alors vers Christophe pour lui serrer la main. Regardez ! — Extrait de l’émission « The Wall » diffusée jeudi 6 avril, à (re)voir sur MYTF1.