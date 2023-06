The Wheel, Le Cercle des 7 du 30 juin 2023 (Partie 1)

Place à une nouvelle soirée de "THE WHEEL, Le Cercle des 7", le nouveau jeu familial présenté par Arthur !vPour cette nouvelle émission, Christophe Beaugrand, Gérémy Crédeville, Caroline Margeridon, Chris Marques, Florent Peyre, Anne Roumanoff et Valérie Trierweiler (manche 1) ainsi que, Jeanfi Janssens, Joyce Jonathan et Camille Lacourt (manche 2), toutes et tous experts dans leur domaine, viendront prêter main-forte au candidat anonyme pour l’aider à remporter un maximum d’argent. Au cœur d’une roue géante en mouvement de 12 mètres de diamètre, un candidat prend place et devra répondre à des questions de culture générale. A ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine qui ont pour mission d’aider le candidat anonyme à remporter un maximum d’argent.