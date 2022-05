Théo Curin : ma différence, ma force

L’histoire de Théo Curin est une leçon de vie.Il n’a que 6 ans lorsqu’il est amputé des quatre membres suite à une méningite foudroyante. Grâce à sa rage de vivre, son courage, sa volonté de vaincre et l’amour de ses proches, il a surmonté cette épreuve et a fait de sa différence une véritable force. Double vice-champion du monde de natation handisport, chroniqueur à la télévision, acteur, mannequin, mais aussi aventurier de l’extrême ; rien ne semble impossible pour ce jeune homme de 22 ans, pour qui le handicap n’est pas un frein mais au contraire, un moteur. Théo Curin a accepté de raconter son histoire et de faire découvrir ses archives personnelles, celles d’un enfant qui a dû tout réapprendre. Grâce aux témoignages bouleversants de ses parents et de sa sœur, mais aussi de ceux qui l’ont soigné, de ceux qui ont cru en lui et en sa capacité à relever tous les défis, ce documentaire, raconté par son ami Denis Brogniart, retrace l’incroyable destin de ce jeune homme hors normes.Participent également à ce documentaire : Alain Bernard, Alessandra Sublet et Marina Carrère d’Encausse.