Thérapie fatale

Fiction étrangère • Drame

Jasmine et Tony achèvent le lycée. Elle attend une réponse de Stanford ; lui, athlète à l'avenir prometteur, a la chance de bénéficier d’une bourse. Jasmine reçoit un SMS de la responsable des admissions alors qu’elle est au volant. Une seconde d’inattention et c’est le drame. Tony souffre d’une lésion de la moelle épinière. Il ne peut plus marcher et nul ne peut dire s’il pourra recouvrer un jour l'usage de ses jambes. Daphnée, aide-soignante, vient s'occuper de lui...