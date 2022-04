Thomas et ses amis

Jeunesse ・ Tous les dimanches

Thomas est la loco bleue N°1. C'est une locomotive au caractère très coquin qui se met souvent dans le pétrin ! Pourquoi ? Car il a tendance à se précipiter pour réaliser des tâches qu'il devrait parfois laisser aux loco plus grandes ou plus raisonnables... Mais les ennuis ne durent jamais longtemps dans le monde de Thomas. Il peut alors repartir à toute vapeur pour aller travailler ou aider ses amis car Thomas est un grand travailleur et il est toujours partant pour apporter son aide.