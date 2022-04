Thomas et ses amis - Le club de la plus grande des aventures - Premières Minutes

En démontant un vieux réservoir d'eau, Thomas et ses amis trouvent une carte qui semble mener à la grotte de cristal. L'équipe part alors à l'aventure, à la recherche de la locomotive de cristal, cachée dans cette grotte et disparue depuis des années. Thomas et ses amis vous donnent rendez-vous le 17 avril vers 7H05 sur TFOU et en replay sur MYTF1.