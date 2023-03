Thomas et ses amis : Le mystère de la montage Mirador - Extrait

Lorsque des wagons disparaissent dans les mines, Thomas et Percy pensent avoir trouvé l'aventure parfaite pour le Club de la plus Grande des Aventures. Thomas et ses amis se lancent alors dans la résolution de ce mystère. Découvrez, Brunoun wagon-frein soucieux des détails et qui fait des jeux de mots. Il peut être silencieux, il est très intelligent et adore les horaires et la routine. En tant que wagon-frein, Bruno travaille à la fin du train. Pour lui, rouler en marche arrière est donc tout à fait naturel. Cela donne à Bruno une perspective unique du monde.