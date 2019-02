Par Jade Lecuyer | Ecrit pour TF1 |

Alors que tout le monde se moque de lui à cause de sa tâche sur le visage, Tib tombe nez à nez avec un dinosaure ! Paniqué, il rentre au village annoncer la nouvelle mais personne ne le croit... Vexé, Tib se sent encore plus incompris. Le lendemain, le dinosaure lui sauve la vie. Entre ces deux-là, une amitié commence à naître…



Quand les adultes réalisent que Tib disait la vérité, ils se mettent à traquer le dinosaure pour le chasser. Tib doit l’emmener à l’autre bout de la Vallée pour qu’il soit en sécurité, mais blessé lors d’un combat contre Dent de Sabre, Tatoum peine à avancer. Traqués de toutes parts, Tib et Tatoum partent pour un voyage qui scellera à jamais leur amitié.





Production : Go-N Productions

Format : 2x13’

Cible : 5/8 ans

Genre : aventure et comédie