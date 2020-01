Tib et Tatoum trouvent Mioul un bébé perdu au milieu de la forêt. Ils se rendent compte rapidement qu’il appartient au clan des Ours. C’est le petit frère de Urff, le gros costaud de la bande. Tib et Tatoum vont tenter de ramener Mioul à son village, mais le bébé est une vraie terreur et leur périple s’annonce bien compliqué !