Bannister dessine rien que pour nous un joli dessin de Tib et Tatoum ! Pour cela, il commence par faire un croquis de Tib et Tatoum en train de jouer, puis une fois que le dessin a bien pris forme, vient le moment de l'encrage qui reprend les bonnes lignes du croquis et qui rajoute de la profondeur au dessin. Ça vous a plus ? À vous de tester !