Le clan des ours - Tib et Tatoum

Les Ours sont les enfants du clan voisin. Ils n’ont qu’une idée en tête : kidnapper Tatoum pour le montrer à leurs parents. En effet ces derniers éclatent de rire quand ils leur disent qu’un dinosaure habite dans la Vallée. Vexés ils feront tout pour leur prouver qu’ils ont raison. Cette guerre des clans entre les tigres et les Ours est surtout un jeu. Ils ne se font jamais mal, au pire ils s’envoient des prunes à la figure, mais ça ne les empêche pas de prendre tout ça très au sérieux. Leur honneur en dépend !