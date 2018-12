Quand ils combattent les Ours, les enfants du clan deviennent « Les Tigres ». C’est Lud qui en est le chef et ce sont à peu près les seuls moments où il accepte Tib dans la bande. Il a en effet besoin de toutes les forces nécessaires pour vaincre les Ours et même « Face de tache » peut s’avérer utile. Surtout si son dinosaure l’accompagne. Il est loin d’être discret, mais il est quand même super balèze.