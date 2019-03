Tom décide d’emmener tous les enfants de la tribu dans la forêt pour qu’ils apprennent à mieux connaître les dangers de la nature. Mais les enfants sont loin d’être ravi à l’idée de subir cette journée d’école, d’autant plus que Tib et Tara ont construit une drôle de catapulte et ils sont pressés de l’essayer. Tib va tout faire pour écourter le cours de son père.