Lassé d’être moqué par Lud à cause de sa tache sur son visage, Tib décide de lui donner une bonne leçon et lui dessine une tache pendant son sommeil. Lud découvre que la vie de « face de tache » est bien plus dur qu’il ne l’imaginait et tous les enfants se mettent à se moquer de lui. Mais la blague de Tib risque vite de se retourner contre lui…