Aron organise les jeux de l’amitié, une compétition qui se fait en duo. Tib et Tatoum concourent ensemble et sont bien décidés à gagner. Mais les règles sont un peu trop compliquées à comprendre pour un dinosaure et Tatoum multiplie les catastrophes. Leur amitié suffira-t-elle pour surmonter toutes les épreuves ?