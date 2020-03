La grosse bête rouge - Tib et Tatoum

Le clan des Ours, lassé de perdre toutes ses batailles contre les Tigres à cause de Tatoum montent un stratagème. Ils se déguisent en Tatoum pour multiplier les bêtises et lui faire porter le chapeau. Lud et les autres tombent dans le panneau et excluent Tib et Tatoum de la bande. Tib va devoir prouver l’innocence de Tatoum et découvrir qui se cache sous cette grosse bête rouge !