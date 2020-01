Aron demande aux enfants du village d’arrêter leur petite guerre avec les enfants du clan voisin. Mais Lud et les autres ne sont pas disposés à obéir. Tib souhaite participer, car il tient absolument à prouver à Lud et aux autres sa valeur ainsi que celle de Tatoum. Mais ils vont enchaîner les catastrophes, Tib et Tatoum ne sont pas vraiment des foudres de guerre.