Tib et Lud accompagnent leurs pères Tom et Lar dans une mission confiée par Aron : ramener une fleur très rare, la main à six doigts. Mais ils se font attaquer par Dent de Sabre. Ils sont alors séparés en deux groupes, Tib et Lar d’un côté et Lud et Tom de l’autre. Tib va être confronté à la sévérité de Lar qui déteste Tatoum, tandis que Lud va prendre peu à peu confiance en lui au contact de Tom.