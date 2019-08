Tib et Tatoum regardent stupéfaits une météorite s’écraser dans la Vallée. Si Tib est fasciné par cette grosse pierre venue d’ailleurs, Tatoum lui, est effrayé et ne veut pas l’approcher. Quand Lud et sa bande apprennent que Tatoum a peur de la météorite, ils décident de s’en servir pour le faire fuir la Vallée !