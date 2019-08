Suite à un jeu, Tib et Lili reçoivent un gage : passer la nuit dans le bois aux esprits ! Un endroit effrayant réputé pour être rempli de monstres et de fantômes. Tib n’est pas du tout rassuré et compte bien sur Tatoum pour le protéger, malheureusement pour lui, Lili est loin de se faire discrète et fait tout pour voir les fantômes que Tib cherche à éviter.