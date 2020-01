Suite à une grosse bêtise de Tatoum, Tib est exclu du clan des Tigres et de leur repaire. Tib et Tatoum découvrent alors un prunier géant qu’ils décident de transformer en cabane afin d’en faire leur repaire rien qu’à eux. Très vite la nouvelle se répand et les autres Tigres délaissent Lud pour construire la cabane avec Tib. Mais ils ne savent pas que les Ours les espionnent…