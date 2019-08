Alors que les enfants préparent la grande fête du printemps. Tib tombe malade et doit rester au lit pendant plusieurs jours. Tatoum ne comprend pas pourquoi son ami ne vient plus le voir, alors quand ce dernier revient jouer avec lui, le dinosaure ne le quitte plus d’une semelle. Tatoum est devenu un vrai pot de colle ! La fête du printemps approche et Tib va devoir trouver une solution pour que Tatoum ne gâche pas la fête.