Lassé d’être sans cesse rabaissé par Lud, Nob quitte sa bande. Tib lui propose alors de jouer ensemble, mais Tatoum n’a pas du tout envie de partager son ami avec un autre. Entre Nob et Tatoum le courant ne passe pas et Tib va bientôt devoir choisir entre son nouvel ami et son ami de toujours !