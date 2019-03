Alors que tout le monde se moque de lui à cause de la tache sur son visage, Tib tombe nez-à-nez avec un dinosaure ! Paniqué, il rentre au village annoncer la nouvelle mais personne ne le croit. Vexé, Tib se sent encore plus incompris. Mais le lendemain, le dinosaure sauve la vie de Tib. Entre ces deux là, une amitié commence à naître…