Aron en a assez de voir Lud et Tib se chamailler sans cesse. Il leur confie une mission qu’ils devront remplir ensemble : lui ramener un gros sac d’orties. Les deux meilleurs ennemis vont devoir travailler ensemble et remplir leur mission avec l’aide de Tatoum. Mais le clan des Ours rôde et compte bien capturer le dinosaure. Tib et Lud vont-ils pouvoir s’entraider pour sauver le dinosaure ?