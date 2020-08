Tib et Tatoum - Enfin la paix

Aron demande aux enfants du clan de faire la paix avec le clan des Ours. Ce serait le plus beau cadeau d’anniversaire qu’ils puissent lui faire. Pour lui faire plaisir, les Tigres proposent alors aux Ours de faire la paix. Ils finissent pas accepter, mais tiendront-ils parole ?